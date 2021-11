La strada statale 288 “Di Aidone” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 4 al km 8, a Ramacca, per allagamento del piano viabile causato dallo straripamento del torrente Sbardalasino, in prossimità del km 7,500. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.