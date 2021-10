Maltempo, piena di acqua e fango su Scordia: ritrovati due anziani dispersi

A Scordia, particolarmente colpito dal maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia orientale, sono stati ritrovati due anziani che erano stati dati per dispersi. I vigili del fuoco, che hanno soccorso diversi automobilisti bloccati da una piena di acqua e fango, avevano infatti raccolto la testimonianza di uno di loro il quale aveva riferito che una coppia di anziani era scesa dall'auto ed era stata travolta dalla furia dell'acqua. Anche il nucleo sommozzatori dei vigili del duoco di Catania si è recato sul posto per partecipare alle ricerche. La coppia è stata ritrovata in discrete condizioni di salute. Prima il marito e subito dopo la moglie. Entrambi sono stati trasportati in ospedale da un'ambulanza per controlli.

Cinque turisti stranieri sono stati soccorsi dalla protezione civile sempre a Scordia. Il pulmino sul quale viaggiavano è stato investito dalla furia dell'acqua lungo la strada statale 385 che collega con Catania. I turisti hanno dovuto abbandonare il mezzo e sono stati portati in un'area sicura da alcuni volontari della protezione civile. I passeggeri di un bus di linea hanno invece trovato rifugio presso il vicino stabilimento Oranfrizer. E' stato lo stesso direttore della protezione civile regionale, Salvatore Cocina, a chiedere al presidente dell'azienda, Nello Alba, di ospitare i passeggeri. Altri automobilisti sono stati soccorsi dopo essere stati bloccati nelle loro auto a causa dell'acqua che ha allagato le strade della zona.