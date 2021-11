Maltempo, rischio alluvioni: scuole chiuse a Scordia

Altra giornata, quella di domani in territorio di Scordia, a rischio alluvione. Il sindaco ha così disposto con un'ordinanza, la chusura di tutte le scuole ricadenti nel comune di Scordia. "Ciò a tutela della pubblica incolumità - si legge nella nota diffusa a firma del Primo cittadino del Comune calatino -, in relazione allo stato di allerta meteo emesso dal Dipartimento regionale della Protezione Civile", si decide la "sospensione delle attività scolastiche per il 17/11/2021". "Ciò per l'elevato rischio meteo-idrogeologico, e in accordo con le Autorità comunali di protezione civile, nell'interesse della cittadinanza, che prevedendo condizioni meteo avverse con il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio di forte intensità e temporale, con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; si dispone e quindi si raccomanda di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall'uomo anche in prossimità dei corsi d'acqua", conclude la nota.