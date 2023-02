Meteo, settimana più fredda dell'inverno: in arrivo temporali e intense nevicate sull'Etna

In Sicilia la notte appena trascorsa è stata la più fredda dall'inizio della stagione invernale: le temperature minime si sono attestate diffusamente tra 3 e 6°C lungo le coste e su valori prossimi o inferiori allo zero in collina e nell'entroterra; picchi di -10°C sull'Etna intorno ai 1900 metri, alla base degli impianti sciistici. La sensazione di freddo è stata acuita ulteriormente dalla ventilazione (effetto 'wind-chill'). Si tratta degli effetti dell'afflusso di correnti fredde e secche di lontana origine russa sotto la spinta dei venti di Tramontana e Grecale.

Nella seconda parte della settimana le masse d'aria di estrazione artico-continentale interagiranno con un minimo di bassa pressione in risalita dal Nord Africa: correnti orientali, instabili e cariche di umidità dopo aver attraversato le acque dello Ionio e del Canale di Sicilia, alimenteranno un'estesa fase di maltempo tra l'8 e il 10 febbraio.

Come anticipato da Andrea Bonina, meteorologo di 3bmeteo.com, tra mercoledì e venerdì tempo su Catania spesso instabile a tratti perturbato con piogge e rovesci intermittenti sulla città: attenzione particolare a giovedì quando saranno possibili piogge forti, temporali e/o nubifragi con picchi anche di oltre 60mm e possibili allagamenti/disagi. Il tutto accompagnato da venti a tratti sostenuti tra Est e Nordest, con raffiche intense in particolare giovedì quando il Levante potrà soffiare con punte di oltre 60-70km/h; tantissima neve sul versante orientale dell'Etna anche dalle quote medio-basse. Clima freddo, massime in genere non oltre i 9-10°C. Dal weekend progressivo miglioramento.