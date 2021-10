Protezione civile: "L'allerta meteo era stata data con 24 ore di preavviso"

"Raccomandiamo alle amministrazioni comunali e alle autorità competenti di leggere gli avvisi meteo con attenzione". E' quanto chiarisce la Protezione civile regionale della Sicilia in merito al forte temporale che si è abbattuto sulla provincia etnea provocando allagamenti e danni

L'allerta meteo per il forte temporale che si è abbattuto, ieri nel primo pomeriggio, sulla provincia etnea era stata data con 24 ore di preavviso. E' quanto precisa la Protezione civile regionale della Sicilia. "I fenomeni violenti e improvvisi come quelli che stanno interessando tutta la Sicilia sono eventi estremi sempre più frequenti a cui bisogna essere preparati, attivando le procedure previste dai piani di protezione civile comunali e aggiornandoli per mantenerli sempre vivi e aderenti alle condizioni delle strade, degli edifici, e alle caratteristiche orografiche del proprio territorio", si legge nella nota.

Sono stati registrati allagamenti, pali della luce staccati e alberi sradicati in decine di comuni dell'isola. "La Protezione Civile Regionale - prosegue la nota - segue le evoluzioni dei fenomeni tramite la Soris che effettua un monitoraggio preciso delle attività in campo, attivando anche numerosi gruppi di volontariato che stanno operando con dedizione per riportare la situazione alla normalità".

"Raccomandiamo alle amministrazioni comunali e alle autorità competenti di leggere gli avvisi meteo con attenzione. Si prega - conclude la nota - di non creare polemiche inutili; piuttosto chi è davvero motivato si iscriva al volontariato di Protezione Civile così potrà capire in prima persona come funziona il sistema e potrà dare il proprio contributo".