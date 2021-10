Maltempo, tralicci abbattuti e tetti scoperchiati: la conta dei danni

Sembra essere tornata sottocontrollo al momento la situazione maltempo in Sicilia dopo la violenta ondata di temporali che ieri si è abbattuta sull'isola, da Palermo a Catania. Soprattutto il capoluogo etneo ha registrato numerosi danni dovuti al forte vento che ha spazzato la città con raffiche superiori ai 100 chilometri orari, e che hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi e cartelli stradali. Stamani le scuole e i parchi di Catania sono rimaste chiuse per consentire le verifiche strutturali degli edifici e valutare eventuali danni. Diverse le strutture sportive danneggiate, la copertura del PalaCannizzaro, ad Aci Castello è stata totalmente spazzata via. Un enorme traliccio dell'alta tensione in via Amenano, al confine tra San Giovanni Galermo e Misterbianco si è abbattuto. Situazioni di disagio per decine di automobilisti rimasti in panne sulla'Asse dei servizi di Catania. E oltre ai danni, la beffa: a un gruppo di volontari della Protezione civile di Adrano, infatti, è stata rubata una motosega mentre stava rimuovendo i rami di alberi caduti su delle auto di piazza Montessori a Catania per il maltempo. Le previsioni di oggi parlano di piogge in tutta la Sicilia del Sud-Est con temporali anche di moderata o forte intensità. Da domani è previsto invece un drastico calo delle temperature, soprattutto di notte, con minime di 15 e massime di 23 circa. Il tempo sarà abbastanza buono fino a venerdì, mentre il fine settimana è a rischio maltempo. Disagi si sono registrati anche a Palermo, dove una bomba d'acqua ha allagato diverse zone della città. Colpita soprattutto la borgata marinara di Mondello. Tre voli in arrivo all'aeroporto 'Falcone-Borsellino' sono stati dirottati su Catania, mentre un quarto aereo è stato costretto ad atterrare a Cagliari. Nell'Agrigentino, a Sciacca, l'amministrazione comunale ha chiesto ai dirigenti scolastici, viste le piogge molto intense, di a valutare la possibilità di "trattenere gli alunni in classe fino a un miglioramento del tempo". A Trapani il Centro comunale di raccolta dei rifiuti al lungomare Dante Alighieri, a Trapani, è stato chiuso per un guasto elettrico causato dal maltempo.