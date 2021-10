In seguito all’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, la circolazione ferroviaria è stata sospesa, in via precauzionale, nella giornata di oggi 29 ottobre sulla linea Catania – Siracusa – Ragusa dalla mezzanotte alle ore 9 e sulla linea Ragusa – Canicattì dalla mezzanotte alle ore 13. Le squadre di tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), sono al lavoro da questa notte per presidiare le linee interessate dall'interruzione.