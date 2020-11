Tromba d'aria su Catania: danni ad abitazioni, alberi caduti e contatori saltati

Un sabato sera di passione per Catania. La città è stata colpita, specie nella zona sud, da una violenta tromba d'aria che ha scoperchiato tetti, danneggiato abitazioni e aziende, abbattuto alberi e che ha fatto saltare anche diversi contatori. Le zone maggiormente colpite sono state Santa Maria Goretti, Zia Lisa, viale Kennedy, San Giuseppe la Rena e San Francesco la Rena. Le strade di questi quartieri si sono trasformate in un campo di battaglia con gli alberi caduti che occupavano la carreggiata e anche diversi pali della luce sono stati travolti dalla forza del vento. Ancora in corso la conta dei danni ma, sino a questo momento, non risultano feriti.

Oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco. Il maltempo ha causato anche il guasto di una elettropompa e ciò continua a determinare stacchi di energia elettrica con conseguenti riduzioni temporanee delle portate di acqua immesse in rete. La Sidra ha infatti comunicato, nella tarda serata di ieri, che "a causa del guasto della elettropompa nel corso della serata e della nottata si registreranno fenomeni di mancanza acqua nelle del Comune di Gravina di Catania (individuata dalle vie Gramsci, Fratelli Bandiera, Etnea, San Paolo, Coviello e traverse limitrofe) e nell'area del Comune di Catania (individuata dalle vie S.G. Galermo, Sebastiano Catania, Como, Pavia, Brescia e traverse limitrofe). In relazione agli stacchi di energia elettrica potrebbero verificarsi disservizi diffusi in tutte le restanti aree".

Inoltre, sempre nella serata di ieri, diversi automobilisti rimasti bloccati in sottopassi sono stati salvati dai pompieri. A Giarre, in contrada Rovettazzo, per il crollo di un ballatoio e danni alle strutture portanti sono state evacuate da una palazzina di tre piani sei famiglie, in totale 21 persone, comprese due con disabilità. Oggi molte famiglie e imprenditori stanno facendo la conta dei danni e ancora cercano di liberare i locali allagati rilevando le criticità specie nelle coperture degli immobili.