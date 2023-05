Forte vento, riapre la carreggiata A19 in direzione Catania

Riaperta la carreggiata in direzione Catania, mentre per il forte vento permane la chiusura della carreggiata in direzione Palermo. Per chi da Catania è diretto verso Palermo il percorso alternativo prevede l'uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, percorrere la statale 121 sino a raggiungere lo svincolo di Ponte Cinque Archi o percorrere la statale 117 bis, statale 626 bivio Capodarso, statale 640 bivio Imera.