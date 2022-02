Maltratta l'ex e tenta di aggredirla con un coltello, arrestato 51enne

Nel corso della notte, gli agenti di polizia sono intervenuti per sedare una lite presso l’appartamento di una famiglia residente a Librino. La donna che ha richiesto l’intervento era stata aggredita fisicamente e verbalmente dal suo ex compagno, momentaneamente ospitato in casa. Dopo averla picchiata e averle distrutto il cellulare, l’ha minacciata con un coltello da cucina davanti al figlio diciassettenne. La vittima ha riferito ai poliziotti di aver chiuso la relazione con l’uomo nel luglio dello scorso anno a seguito di un evento analogo, per il quale il suo ex era stato già arrestato. Tuttavia, lo aveva temporaneamente ospitato in casa per compassione, in quanto lo stesso aveva trovato lavoro a Catania ed aveva necessità di un alloggio. Successivamente la donna è stata accompagnata in ospedale tramite ambulanza e refertata dai sanitari per le contusioni, per poi formalizzare denuncia in questura. Presso l’abitazione è stato inviato anche il personale della polizia scientifica per i rilievi del caso. L’uomo, un 51enne già pregiudicato, è stato tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce gravi ed aggrevate e lesioni personali e si trova ora in carcere in attesa di convalida.