E' ai domiciliari e chiede alla madre 50 euro al giorno, picchiando il fratello disabile: arrestato

Un pregiudicato di 55 anni di Paternò è stato arrestato su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania per "maltrattamenti in famiglia" ed "estorsione". La misura cautelare della custodia in carcere è stata richiesta dalla Procura di Catania, sulla base delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Paternò. L'uomo, già con precedenti penali per sfruttamento della prostituzione ed estorsione, da circa sei mesi era sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione condivisa con la madre e il fratello disabile. In questo contesto si sarebbero verificati i comportamenti violenti, dal dicembre 2023 al maggio 2024.

Nel pomeriggio del 5 maggio scorso, il fratello ha infatti chiamato i carabinieri per chiedere aiuto dopo l'ennesimo scatto d'ira del 55enne. Gli agenti intervenuti hanno trovato la madre dell'uomo fuori dall'abitazione, spaventata dalle minacce del figlio, che le aveva chiesto insistentemente di poter ricevere la cifra di 50 euro al giorno. Il fratello ha raccontato di essere stato minacciato per aver difeso la madre, rivelando una situazione familiare di terrore e angoscia causata dalle incessanti richieste di denaro dell'uomo.

In un'occasione, l'arrestato avrebbe anche aggredito fisicamente il parente disabile, che ormai aveva ragione di aver paura per la propria incolumità e per quella della madre. Entrambi erano stati minacciati di morte. Grazie all'intervento dei carabinieri, le vittime hanno sporto denuncia, permettendo agli investigatori di raccogliere prove sufficienti per richiedere l'arresto del 55enne, che è stato successivamente eseguito dai carabinieri della stazione di Paternò.