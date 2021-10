Maltrattamenti all'ex moglie: dal divieto di avvicinamento al carcere

Nella giornata di sabato, le volanti hanno arrestato il catanese M.A. 47enne, in esecuzione dell’ordinanza con la quale la seconda sezione penale del Tribunale di Catania gli ha applicato la misura degli arresti domiciliari con imposizione del braccialetto elettronico. L’uomo, in precedenza, era sottoposto a misure rivelatesi inadeguate ed inefficaci. Egli, infatti, era stato già condannato per i reati di maltrattamenti e lesioni commessi in danno dell’ex moglie e, essendo stato già ristretto in carcere per tale motivo, era stato rimesso in libertà con imposizione del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa e con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Tuttavia, l’arrestato aveva posto in essere gravi e reiterate violazioni di tali misure, costringendo la vittima a chiedere l’intervento della polizia.