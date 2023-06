Maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della ex moglie, ai domiciliari con braccialetto

Un 31enne accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della ex moglie è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Catania e posto ai domiciliari con l'obbligo di uso del braccialetto elettronico. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip su richiesta della procura distrettuale ed eseguito in paese della provincia etnea.

Al centro delle indagini coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, presunti maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, che avrebbe preso anche a schiaffi, e della madre della donna.

Dopo la separazione l'ex marito avrebbe iniziato a offenderla e minacciarla mediante messaggi, presentandosi senza motivo presso l'abitazione degli ex suoceri - dove la moglie si era trasferita- chiamandola anche 80 volte al giorno.

Le condotte pretenziose e prevaricatrici del 31enne, ricostruisce la Procura, sarebbero sfociate addirittura nell'intromissione a casa degli ex suoceri, dove lui avrebbe usato violenza contro la madre della ex moglie.