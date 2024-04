"Ti porto in campagna e ti uccido", picchia la convivente per avere soldi: arrestato

"Ti faccio morire sotto le mie mani, ti porto in campagna e ti uccido, ti infilo un coltello in testa se ancora parli". Queste alcune delle minacce che un 30enne catanese rivolgeva alla sua compagna di 27 anni. Ma non solo, anche calci e pugni o tirate di capelli. Condotte vessatorie, ripetute dal 2023 fino allo scorso mese di marzo, che hanno portato al suo arresto.

La vittima, da mesi sottoposta a maltrattamenti, gravi lesioni personali ed estorsioni da parte del convivente, viveva un rapporto familiare ormai degenerato, a causa del consumo smodato di droga da parte dell'uomo il quale, approfittando del contesto domestico e della sua maggiore forza fisica, costringeva la donna anche tramite minacce di morte e violenze, a farsi consegnare somme di denaro per comprarsi le dosi di crack.

L’8 febbraio scorso, mentre i due erano in macchina, alla richiesta della 27enne della restituzione di una somma di denaro che gli aveva prestato, il 30enne, per tutta risposta, dopo aver arrestato la marcia del veicolo, apriva lo sportello e la tirava violentemente fuori dall’abitacolo. Dopo averle sferrato uno schiaffo, la colpiva sul naso con una pedata per poi accompagnarla a casa dei genitori di lei mentre perdeva copiosamente sangue dal naso. Per tale trauma la donna è stata giudicata guaribile in 35 giorni dal personale sanitario che l’ha visitata. Ancora nel mese di marzo, dopo che, in tarda mattinata, la donna aveva invitato il compagno ad alzarsi dal letto, lui aveva reagito lanciandole contro una racchetta da tennis, che la colpiva sulla testa, provocando un rigonfiamento sul capo. Infine, nella notte tra il 29 e il 30 marzo scorso, al fermo rifiuto della vittima di consegnargli il denaro richiesto per comprare della droga, seguiva il tentativo di lei di contattare il 112 ma lui le prendeva il cellulare e lo rompeva.

La donna, esasperata dalle continue richieste di soldi, aveva anche fatto presente più volte all’uomo che aveva sprecato tutti i loro risparmi per comprare la droga. In una di tali occasioni, avvenuta sempre a fine marzo, il 30enne la colpiva improvvisamente con schiaffi sul viso, pugni in testa.

La Procura distrettuale della Repubblica ha così richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Catania la misura cautelare della custodia in carcere per il 30enne accusato di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali aggravate.