Padre violento prende a calci la figlia, strappandole i capelli: arrestato dai carbinieri

Un 33enne di Acireale, alcolista abituale con un'indole violenta, sfogava la sua rabbia contro la giovane figlia, che era tornata ad abitare con lui da circa un mese, e contro la nuova compagna. I maltrattamenti, come ricostruito dai carabinieri che hanno arrestato l'uomo interrompendo la spirale di violenza, andavano avanti da tempo e sarebbero avvenuti anche in presenza dei figli piccoli della coppia. L’episodio più eclatante risale ad inizio aprile. In questa occasione, il padre della giovane, la cui età non è stata resa nota in sua tutela, aveva casualmente ascoltato la figlia mentre si sfogava con un’amica, confidandole gli odiosi comportamenti del padre.

La ragazza presa a calci dal padre

Per tutta risposta, non appena i due hanno fatto rientro nella loro abitazione della frazione di Guardia Mangano, il 33enne ha colpito con le mani la poveretta, arrivando anche a strapparle delle ciocche di capelli e prendendola poi a calci. Al pestaggio immotivato avrebbe assistito anche la sua compagna, che con grande lucidità è riuscita ad avvisare subito il 112, un attimo prima che l’aggressore le togliesse dalle mani il cellulare. In quei momenti concitati, anche la ragazza ha approfittato della distrazione dell'esagitato, che stava sgridando la donna essersi rivolta alle forze dell'ordine, per telefonare ai carabinieri. Anche in questo caso, le è stato strappato il telefono dall'uomo, che è poi uscito frettolosamente di casa.

Strappati anche i capelli alla giovane vittima

Grazie al coordinamento della centrale operativa, in pochi minuti i carabinieri si sono presentati in quell'abitazione, prestando soccorso alle due vittime e mettendole subito in sicurezza. La giovane si trovava nel soggiorno, in preda ad una forte crisi di pianto. Tremava, accusava dolore alla testa e non riusciva a dire nulla. Nella sua stanza erano ancora evidenti i segni dell'aggressione avvenuta pochi minuti prima: a terra c'erano, infatti, le ciocche di capelli strappatele dal padre violento, che nel frattempo aveva fatto perdere le sue tracce. Sul posto è stata fatta arrivare un’ambulanza, che ha trasportato la ragazza presso il pronto soccorso del più vicino ospedale.

L'uomo violento torna a casa ubriaco e scatta l'arresto

Mentre i sanitari si stavano allontanando, il 33enne è rientrato a casa. Si è presentato senza scarpe, in pantaloni e canottiera, con addosso un forte odore di alcool ed in più pronunciava parole sconnesse. A quel punto, i carabinieri, che avevano portato via da quell'immobile anche la compagna, hanno arrestato l'uomo violento per con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari presso un altro domicilio.