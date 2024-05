"Arrestatemi oppure l’ammazzo”, 41enne in carcere per minacce alla compagna

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti nel quartiere San Giorgio, presso un’abitazione al secondo piano, dove un pregiudicato 41enne del posto, venditore ambulante, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, avvisati dalla compagna dell’uomo, spaventata perché il suo compagno, urlando e minacciandola, stava tentando di forzare il cancelletto in ferro che protegge la porta di ingresso dell’abitazione. Quando la pattuglia è arrivata, si è imbattuta nel 41enne che, estremamente agitato, stava gridando contro alcuni suoi parenti e vicini di casa, che invano tentavano di farlo calmare. Anche alla vista dei militari, l’uomo non si è calmato, anzi ha iniziato a dare pugni e calci al muro della palazzina, urlando: “arrestatemi oppure l’ammazzo”. Nella casa della coppia i militari hanno trovato inequivocabili tracce di violenza come mobili e soprammobili in frantumi che l'uomo avrebbe scagliato a terra contro durante l’ultimo scatto d’ira, Sulla base degli elementi di prova raccolti, l’uomo, dopo l'arresto, è stato condotto nel carcere di piazza Lanza.