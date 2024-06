Tenta di strangolare la compagna con una cintura davanti alla figlia di 6 anni

I carabinieri di Bronte, su richiesta della procura della Repubblica, hanno posto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico un 29enne indagato per maltrattamenti in famiglia.

L’attività investigativa dei militari dell'Arma ha svelato il comportamento violento dell’uomo nei confronti della compagna 30enne. Violenza reiterata più volte, anche in presenza della loro figlia di sei anni. A gennaio di quest’anno l'uomo avrebbe aggredito e minacciato di morte la compagna. Dopo questo episodio la convivente ha troncato la relazione sentimentale con l'aguzzino e per questo motivo, sarebbe stata "avvertita" che, in caso di abbandono, la pistola con 9 colpi che l'uomo teneva in casa avrebbe potuto essere usata contro di lei.

La donna solo di recente ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri, raccontando di essere stata presa a pugni e pedate anche durante la gravidanza, picchiata per immotivata gelosia e di aver subito un tentativo di strangolamento con una cintura. La bambina, loro figlia, ha riassunto in poche parole sussurrate alla nonna materna il clima di terrore che la induceva a rimanere a casa col padre dopo la decisione della madre di andar via, "nonna io devo andare perché se lo faccio arrabbiare lui alza le mani alla mamma". A casa del 29enne i carabinieri hanno trovato due pistole a salve e delle munizioni.