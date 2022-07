Litigano a causa della suocera, 33enne prende a pugni la moglie: arrestato

I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato un 33enne di Misterbianco con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e percosse.

Nella tarda serata del 20 giugno scorso, i miliari sono intervenuti a San Pietro Clarenza a seguito di una richiesta di aiuto, da parte di una donna che riferiva di essere stata aggredita dal marito. Sopraggiunti nel luogo indicato i carabinieri hanno appreso dalla donna che poco prima, insieme al marito ed ai tre figli minori, erano usciti di casa per una passeggiata in auto, ma durante il tragitto i due coniugi avrebbero iniziato a discutere animatamente. L’oggetto della discussione, nello specifico il rapporto conflittuale tra la donna e la suocera, avrebbe suscitato nel 33enne un improvviso attacco d’ira che inizialmente avrebbe sfogato colpendo con diversi pugni il cruscotto del veicolo per poi aggredire la moglie, colpita con un pugno all’altezza del naso con conseguente tumefazione nella regione perinasale.

La donna, che all’arrivo dei carabinieri ancora presentava i segni dell’aggressione al volto, ha riferito loro di subire frequentemente aggressioni fisiche e verbali, mai denunciate, da parte del marito sin dal 2017, anno del loro matrimonio. Gli episodi di violenza, consumati per lo più all’interno delle mura domestiche e nella maggior parte dei casi in presenza dei figli, sarebbero sfociate finanche, di recente, in minacce di morte da parte del marito. L’autorità Giudiziaria ha successivamente disposto per l’uomo la sottoposizione al divieto di avvicinamento alla vittima entro i 300 metri di distanza e l’applicazione del braccialetto elettronico presso un’altra abitazione.