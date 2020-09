Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 30enne

E' stato arrestato un 30enne catanese per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ad avvisare la polizia è stata l'ex moglie che ha riferito di essere stata aggredita dall’uomo. Arrivati subito sul posto, gli agenti hanno appurato che l’uomo, poco prima, si era presentato a casa della donna pretendendo di entrare all’interno della stessa per vedere il loro figlio e, al diniego opposto, l’aveva aggredita causandole diverse lesioni. Successivamente la vittima si è recata presso gli uffici della questura dove ha formalizzato la denuncia rivelando che l’episodio odierno era l’ultimo di una serie di vessazioni e minacce che si ripetevano da numerosi anni. In considerazione di quanto accertato, l’aggressore, è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, è stato portato nel carcere di piazza Lanza in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

