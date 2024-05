"Mamme equilibriste", la storia di Dalila: "Il lavoro mi ha aiutato ad affrontare tutto il resto"

Mamme equilibriste. Le definisce così Save The Children nel nuovo rapporto sulla maternità in Italia e che analizza il calo costante delle nascite presente anche nell’Isola. Tra le concause esiste una relazione diretta con la partecipazione femminile al mercato del lavoro, dove ancora permane un fortissimo gap di genere soprattutto in presenza di figli: nel Mezzogiorno l’occupazione delle donne madri si arena al 39,7% e in caso di figli minorenni la percentuale è ulteriormente peggiorativa. A completare il quadro è il dato che vede le mamme lavoratrici siciliane ultime in termini di “soddisfazione soggettiva” a causa di fatica e difficile conciliazione lavoro-famiglia. Ma tra i numeri al ribasso che non rendono giustizia all’impegno femminile - in termini di donna, madre e/o lavoratrice – esemplificativo e in controtendenza è il caso di Dalila Distefano, 46enne di Gravina di Catania e consulente finanziario presso l’ufficio postale di recente inaugurato all’interno della Stazione centrale del capoluogo etneo.

La sua storia è un racconto di grande determinazione tutta al femminile, in cui al ruolo materno affrontato con entusiasmo e senza cedere il passo alle difficoltà si affianca quello di una lavoratrice che non perde di vista i propri obiettivi. Sposata da 10 anni con Giuliano, insieme hanno due bambine: Adele di 10 anni e Clelia di 8, entrambe affette da disturbi dello spettro autistico. Mamma Dalila, che oltre a essere una dipendente di Poste Italiane è anche un’educatrice, racconta di essere stata la prima a capire che nella sua primogenita, a poco più di due anni di età, qualcosa stava cambiando e ha deciso di non voltare le spalle di fronte a quei segnali, affrontando e approfondendo fin da subito ogni evenienza. Poco dopo anche per la piccola Clelia, affetta in forma più lieve, ha inizio il percorso già intrapreso dalla sorellina. Così mamma Dalila rivoluziona la propria vita di tutti i giorni, sincronizzando i turni di lavoro rispetto a quelli del marito per essere sempre disponibili a portare le bambine alle terapie, un impegno giornaliero dal lunedì al sabato. Il lavoro in ufficio postale le consente di pianificare gli orari tra il mattino e il pomeriggio e nei colleghi trova un supporto imprescindibile.

“Nella mia vita il lavoro è sempre stato una priorità e mi ha aiutato ad affrontare tutto il resto – racconta la consulente di Poste Italiane -. Non mi sono mai fermata e fissarmi dei traguardi e poi raggiungerli ha rappresentato quella marcia in più per affrontare con forza e con lo spirito giusto anche le sfide più difficili”. Dalila fa il suo ingresso in Poste Italiane nel 2006. Per diverso tempo svolge il ruolo di sportellista, di cui 12 anni presso l’ufficio postale del quartiere di Librino, un’esperienza che definisce “bellissima e formativa”. In seguito, per meglio seguire le sue figlie, Dalila ottiene l’assegnazione vicino alla sua Gravina. “Ma il mio sogno era diventare una consulente – precisa -. È un ruolo che mi ha sempre affascinato, dove mettere in pratica le mie capacità gestionali e dedicarmi in maniera più approfondita al rapporto con i clienti”.

Una qualifica che otterrà dopo svariati colloqui aziendali. La 46enne dipendente dell’ufficio postale di Catania 1 oggi più che mai si dice soddisfatta e ancor di più felice, sul lavoro e nella vita familiare. Grazie anche allo sforzo impresso fin dai primi momenti da tutta la famiglia, oggi la dolce Adele e la più peperina Clelia hanno ridotto i giorni di terapia e proseguono il loro percorso di crescita tra scuola e famiglia dove mettono in campo capacità uniche. “Le mie figlie sono sempre state lo stimolo più grande – dichiara orgogliosa -. Puntare in alto a livello personale è per me la giusta spinta per dare il massimo come genitore”.