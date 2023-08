Manager sanità, l'elenco di nomi prima che l'iter sia concluso: è polemica

"La Presidenza della Regione non dispone dell'elenco dei candidati idonei alla nomina a manager di aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane". Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani in merito alla notizia di un elenco di nomi dei nuovi direttori generali della sanità siciliana. "La Commissione regionale per la selezione dei candidati – prosegue il presidente – infatti, non ha ancora comunicato la conclusione della procedura valutativa. Quando i relativi atti saranno sottoposti alla Presidenza, ci riserviamo di valutare la coerenza di questi ultimi con le prescrizioni previste dal bando, votato all’unanimità dalla giunta di governo, e dalla legge".

Sulla polemica è intervenuto anche il deputato regionale Nicolò Catania a nome del gruppo FdI all'Ars, d'intesa con i coordinatori regionali del partito Giampiero Cannella e Salvo Pogliese. "Abbiamo avuto rassicurazioni dal presidente Schifani che ha preso le distanze da chi, in maniera incomprensibile, ha reso pubblici gli elenchi degli idonei a direttore generale delle Asp siciliane, ancor prima di essere trasmessi alla Presidenza della Regione". "Raccomandiamo, comunque, al presidente della Regione di vigilare attentamente su tutte le procedure di selezione per le nomine; che un elenco di nomi circoli ancor prima che l'iter si sia concluso, è cosa gravissima. Confidiamo, pertanto, nella sua alta vigilanza al fine di garantire trasparenza nelle procedure", dichiara Catania.

"Non possono esistere candidati idonei di serie A e di serie B, ma tutti coloro che sono stati idonei devono essere potenzialmente nominabili, e su questo il presidente della Regione da buon giurista concorda perfettamente. Chiediamo fermamente trasparenza su un tema delicato come la sanità, per non correre il rischio di restaurazione di vecchi metodi della mala politica, che con tanta fatica sono stati tenuti fuori dai palazzi e che Fratelli d'Italia ripugna fermamente", conclude la nota.

“All'elenco degli idonei per il concorso che stabilirà chi dovrà guidare le aziende della sanità siciliana c'è solo un commento da fare, sta per ripartire la giostra della lottizzazione. E finché la politica, non ci stancheremo mai di dirlo, non la smetterà di farla da padrone in questo mondo, avremo un sistema sanitario pessimo come quello attuale. Se si vuole veramente cambiare qualcosa, la politica deve essere messa fuori dalla sanità”. Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars e componente della commissione Salute di palazzo dei Normanni, Antonio De Luca. “Tra l'altro – conclude De Luca – anche la procedura adottata non è la più ortodossa, La notizia di questi due elenchi ha colto di sorpresa la stessa commissione, che ha deciso di riunirsi mercoledì prossimo, invitando il governo, per vedere chiaro sulla vicenda”.