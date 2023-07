Manca l'energia elettrica, disagi anche alla rete Sidra

Da due giorni in città si susseguono disservizi legati alla mancanza di acqua ed elettricità. Sidra comunica che è in corso una interruzione di energia elettrica che impedisce il funzionamento di importanti strutture di produzione di risorsa idrica con la conseguente mancanza di acqua nella rete di distribuzione. E-Distribuzione, causa la gravità del guasto, non garantisce i tempi di riattivazione delle linee di alimentazione elettrica. "Sidra è in costante contatto con E-Distribuzione - si legge in una nota - ed avvertirà la cittadinanza degli sviluppi del guasto. La popolazione è invitata a ridurre l'uso delle risorse idriche per consentire un minimo uso a tutti gli utenti. Per eventuali richieste è attivo il numero verde emergenze Sidra 800901755".