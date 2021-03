Domani mancherà l'acqua a Librino e nella zona sud di Catania: ecco in quali vie

Nella giornata di domani, venerdì 26 marzo, dalle ore 9 del mattino alle ore 15 circa verrà sospesa l’erogazione del servizio idrico nell’area individuata dalle principali vie di seguito indicate e traverse limitrofe: Viale San Teodoro, Viale Moncada, Viale Bummacaro, Stradale San Teodoro, Villaggio S. Agata zone A, B, C e D, Viale Nitta, Viale Castagnola, Viale Librino, Via Gelso Bianco, Via Zia Lisa, Via Zia Lisa II, Via Della Concordia, Via Playa, Via Acquicella Porto, Viale Kennedy, Via San Giuseppe La Rena, Via S.M. Goretti, Via Fontanarossa, Quartiere Pigno e Zona Industriale. In fase di riattivazione del servizio potrebbero presentarsi fenomeni di torbidità dell’acqua. Lo rende noto la società Sidra. La normalizzazione dei parametri di esercizio in rete è prevista per il tardo pomeriggio.