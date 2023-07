Città a secco e senza luce, bar e b&b in difficoltà: i catanesi riempiono i bidoni alle fontanelle

Soffre Catania con il caldo e a secco d'acqua, oltre che senza energia elettrica in molti quartieri. Le cartoline dal centro storico fotografano bar chiusi e persone costrette a fare la fila alle fontanelle pubbliche per riempire le taniche. Soffrono anche i b&b, già alle prese con le molte cancellazioni legate al'emergenza aeroporto, e monta il malumore tra i gestori e gli ospiti. In prefettura è in corso un vertice straordinario per fare il punto sulla situazione ed adottare ulteriori provvedimenti.

Soffrono le strutture ricettive

"C'è mezza Catania senza acqua, stanotte nella mia struttura è mancata completamente la fornitura", racconta Alessandra (nome di fantasia) proprietaria di una delle tante piccole strutture ricettive del centro. "Meno male che ho trovato degli ospiti che hanno capito la situazione ed hanno pazientato, ma se non si tornerà alla normalità subito rischiamo di chiudere e contare i danni". Chi, suo malgrado, la conta dei danni ha già cominciata a farla è Giuseppe Puglisi, titolare di un bar e laboratorio di pasticceria in via Etnea. "Siamo stati costretti a chiudere la nostra attività principale e non abbiamo potuto servire neanche i locali che si riforniscono da noi. Abbiamo lasciato a casa, senza lavorare, 10 persone e la stima dei danni per noi è di almeno ottomila euro al giorno". Ed i privati cittadini sono sempre più spazientiti. I residenti di via Sabato Martelli Castaldi sono scesi in strada sabato notte, occupando e bloccando il traffico. Una protesta figlia dei problemi di blackout che stanno colpendo la zona e molti altri quartieri e paesi etnei.

In coda alle fontanelle

In via Renato Imbriani bassa, alle 9 del mattino, in fila con le taniche sono in due, Fernando e Mario Bruno. "In via Papale siano in questa situazione da una settimana. A casa ci sono mia moglie e due bambini piccoli, ogni giorno sono qui prendere l'acqua necessaria e non. so più a chi rivolgermi". Il signor Bruno vive in via Cancelliere con la sorella anziana e da giorni è anche lui un forzato del rifornimento alla fontanella. "Stanotte mi sono svegliato alle 4 del mattino e sono miracolosamente riuscito a riempire le vasche. Riempio anche le taniche perché non so quando torneremo alla normalità."

In molti sono costretti a prendere l'acqua dalle fontanelle pubbliche

Il gestore di un bar: "Buttati 50 litri di gelato"

Disagi anche in provincia. Da Acireale arriva la segnalazione di Giuseppe Trovato, titolare del "Caffè Story" in via Salvatore Vigo. "Ho avuto molto disagi, due giorni è mancata la luce, ma non è che mancata per 7 ore è mancata per 15 ore. Ho buttato via 50 litri di gelato e non ho potuto servire neanche un caffè. In un giorno ho perso 1500 euro ed ho dovuto rifare tutta la linea di prodotto da vetrina".