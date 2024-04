Servizio idrico a singhiozzo in alcune zone di San Giovanni Galermo

"Da ormai settimane, a San Giovanni Galermo, precisamente in via Calvario, assistiamo a disservizi idrici importanti. Cittadini e residenti ci segnalano la totale assenza del servizio di acqua pubblica , senza ricevere dettagliate risposte da Acoset, cui spetta la competenza per gli interventi di manutenzione". E' quanto dichiara il consigliere del IV Municipio in quota Movimento 5 Stelle, Giuseppe Ragusa.

"Più volte ho chiesto delucidazioni in Consiglio Municipale, senza ricevere alcuna risposta. È impensabile sostenere questa condizione che preclude le norme igienico sanitarie. Bisogna intervenire, evitando spiacevoli episodi di protesta come avvenute la scorsa estate nel quartiere di Cibali".