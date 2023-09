Manca l'acqua da quattro giorni in molte zone di Nesima e del viale Mario Rapisardi

Dallo scorso 28 agosto si stanno registrando molti episodi di bassa pressione o mancanza di acqua nell’area della città in cui ricadono i quartieri di Nesima Superiore, Nesima inferiore, San Leone e l' area compresa tra le vie Mario Rapisardi, Ammiraglio Caracciolo, Corso indipendenza, Armando Diaz, San Pio X, XXXI Maggio, Duca D’Aosta, IV Novembre, Pisacane e traverse limitrofe.

"Il problema - rende noto Sidra - è presumibilmente imputabile ad una o più perdite occulte di non facile individuazione. Le squadre operative sono costantemente impegnate nella ricerca e individuazione delle suddette perdite ma l’estensione e complessità della rete rendono l’attività lunga e laboriosa. Sidra assicura massimo impegno per ricondurre le condizioni di esercizio alla normalità nel più breve tempo possibile. Per eventuali richieste di emergenza o richieste di autobotte è attivo il numero verde emergenze 800 901 755".