Manca l'acqua ad Ognina e Picanello: la situazione dovrebbe tornare alla normalità in serata

Dalla giornata di ieri si sta verificando un abbassamento dei valori di pressione in rete, in seguito ad alcuni lavori di manutenzione. E' possibile quindi che l'acqua non arrivi ai piani alti dei palazzi o si verifichino delle anomalie