Catanesi esasperati per la mancanza d'acqua: "Ci laviamo con i bidoni"

Da oltre dieci giorni i residenti di via Missori sono devono fare i conti con la mancanza d'acqua, che rende impossibile persino lavare i piatti o fare la doccia. "Siamo esasperati -racconta una lettrice del nostro giornale, residente al civico 71 - e ci stiamo già organizzando per dare vita ad una manifestazione il prossimo lunedì. Abbiamo avvisato anche la questura, se non ci saranno cambiamenti siamo pronti ai blocchi stradali".

In questa palazzina risiedono anche dei disabili e molti bambini. Si fa quindi la spola alle fontanelle pubbliche per riempire i bidoni, utilizzando ogni goccia con parsimonia. "La Sidra ormai ci chiude il telefono in faccia - si sfoga un'altra lettrice - dopo le tante segnalazioni senza esito inoltrate al numero verde". Anche da via Palermo, a San Giovanni Galermo, ci giungono più segnalazioni dello stesso tenore.