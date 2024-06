Infermieri e carenze d'organico, l'allarme del Nursind: "A rischio le normali attività dell'Asp"

L’Asp di Catania è a corto di operatori sociosanitari e infermieri e il Nursind lancia l’allarme: secondo il sindacagto di categoria, sarebbero a rischio le normali attività legate all’assistenza ai pazienti. Nei mesi scorsi era stato preso l'impegno da parte dell'Asp di procedere con lo scorrimento delle graduatorie entro marzo ma questo non è avvenuto. Secondo la segreteria territoriale del sindacato, "la severa mancanza di figure di supporto per gli infermieri, cioè di operatori sociosanitari, determina un estremo disagio. Il personale è costretto a svolgere e a occuparsi in maniera non marginale di attività domestico alberghiere, socio-sanitarie e di altro tipo, che non appartengono alla propria qualifica. Tutto ciò produce ritardi nella somministrazione della terapia, rilevazione parametri, sorveglianza dei pazienti, e dunque spesso non permette di rispettare il piano terapeutico di cure impartito, con serie ripercussioni e ricadute negative sui livelli essenziali di assistenza".

Il Nursind ha inviato ai vertici dell’Asp di Catania una nota nella quale si esprime la "fondata preoccupazione" per la grave carenza di infermieri e operatori sociosanitari che sono in essere presso i presidi ospedalieri di tutta l’Asp. "Riteniamo che tale situazione abbia raggiunto ormai un limite insostenibile - dichiara il segretario territoriale e vicesegretario nazionale, Salvatore Vaccaro - con gravi ripercussioni per i pazienti e per gli stessi operatori, per cui chiediamo che in maniera urgente, ovvero entro il mese di giugno, che vi sia un apprezzabile reclutamento e immissione in servizio di infermieri e oss. Nonostante gli impegni assunti nel recente passato - continua Vaccaro - permangono gravi le condizioni assistenziali in tutta l’azienda sanitaria di Catania. Siamo preoccupati, per questo dobbiamo continuare la nostra battaglia a tutela dei lavoratori e a difesa del diritto alla salute dei cittadini".