Mancanza pulizia tombini nel quartiere di San Giovanni Galermo

"La pulizia dei tombini si fa in tutta la città ma non a San Giovanni Galermo. Un dato di fatto che costringe, ancora oggi, centinaia di famiglie nel quartiere a convivere con l’acqua alta". E' quanto denuncia il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale. Ultimo episodio in via dell’Immacolata, all’altezza del civico 31, dove da più di 20 giorni non si può accedere alle abitazioni private perché una caditoia comunale è otturata. Se non si interviene immediatamente decine di residenti resteremo con l’accesso impraticabile almeno fino alla primavera. Quello di via Immacolata non è però un caso isolato perché molti altri disagi di questo tipo sono stati segnalati in via Barriera, via Immacolata, via Villa Flaminia, via Capricorno, via Vigne Nuove, via Mariani, via Don Minzoni, via G. Jucan, via Focazzaro, via D'Agata, Via Galermo, Via San Matteo, Via Orsa Minore e Via Marcellino.