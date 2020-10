Mancato utilizzo delle mascherine: raffica di sanzioni

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania, durante lo scorso fine settimana, sono stati impegnati in un'incessante attività di controllo sul rispetto delle disposizioni anticovid in vigore. I servizi di controllo e sensibilizzazione finalizzati al condiviso recepimento delle finalità delle norme sono stati eseguiti nell’arco diurno e notturno in Catania e provincia anche con il prezioso supporto dei reparti speciali dell’Arma tra i quali il NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) e il NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro). Nel capoluogo etneo, i controlli sono stati svolti dov’è maggiore l’aggregazione sociale (via Del Rotolo, via Gemmellaro, via Santa Filomena, via Pulvirenti, via Leonardi) e saranno estesi, anche con l’impiego di servizi appiedati e della stazione mobile, in via Etnea ed in corso Italia. Per quanto riguarda la provincia i controlli hanno interessato tutte le zone marine e montane sfruttando al massimo la capillarità sul territorio delle stazioni dei carabinieri che in numerosi casi hanno recepito le segnalazioni dei cittadini. L’attività, inizialmente effettuata in ottica preventiva, si è successivamente articolata in una necessaria azione repressiva, anche alla luce del progressivo aggravamento dell’emergenza sanitaria. Per tale motivo, i carabinieri hanno intensificato l’azione sanzionatoria relativa al mancato e corretto utilizzo delle mascherine, in considerazione dei gravissimi rischi per la salute pubblica riconducibili a questi comportamenti. Complessivamente l’Arma ha: sanzionato 25 persone per il mancato utilizzo dei Dpi (3 dei quali dipendenti di esercizi commerciali); controllato complessivamente 247 esercizi commerciali; sospeso temporaneamente l’attività di 14 esercizi commerciali; elevato sanzioni amministrative per oltre 20 mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.