Alloggia in un B&b in centro: su di lui pendeva mandato internazionale

Il personale delle volanti ha tratto in arresto un uomo, cittadino romeno, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Nella mattinata del 21 agosto gli agenti sono intervenuti seguito di un "alert alloggiati", che segnalava la presenza in un B&B del centro storico catanese di un cittadino romeno su cui pendeva un mandato di arresto europeo. Dopo avere accertato che l'uomo effettivamente alloggiava presso la struttura, gli operatori hanno contattato il titolare, rintracciando così l’uomo presso la stanza dove soggiornava in compagnia di altri due uomini di nazionalità romena. Il mandato di arresto europeo derivava da una sentenza di condanna per fatti commessi in Romania e per reati di furto aggravato e detenzione di armi. Dopo le formalità di rito, pertanto, l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Caltagirone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.