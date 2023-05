Il maltempo rovina il raccolto alle attività agricole, chiesto stato di calamità

Il Comune di Maniace fa la conta dei danni dopo l’ondata di maltempo che ha imperversato sulla cittadina della provincia di Catania. In particolare la copiosa grandine caduta ha provocato gravissime conseguenze sul territorio, alle attività agricole. Le produzioni sono state danneggiate. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Franco Parasiliti Parracello, si è attivata per chiedere lo stato di calamità naturale alle autorità competenti. “In questo momento noi maniacesi dobbiamo essere uniti più che mai, abbiamo perso tutto – ha scritto il primo cittadino sui social – se il governo regionale non interviene, ci faremo sentire con tutte le nostre forze, non abbattiamoci”.

Dopo un incontro avvenuto ieri mattina con il responsabile dell’ispettorato agricoltura, è stato stabilito, per il momento, che tutti i produttori agricoli che hanno subito danni dovuti al maltempo dovranno fare apposita domanda tramite i modelli prestabiliti per richiedere un intervento.