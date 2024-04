"Un goal per la solidarietà", il 24 aprile circolazione limitata nei pressi dello stadio

In occasione dell'evento “Un goal per la solidarietà - Una partita contro il femminicidio”, previsto mercoledì 24 aprile alle 10.30 nello stadio "Angelo Massimino", l'amministrazione ha disposto una serie di provvedimenti di circolazione automobilistica.

Dalle 9 e sino alle 14 divieto di transito per tutti i veicoli in: piazza Vincenzo Spedini, carreggiata centrale (fronte tribuna A), ad eccezione dei cicli e motocicli, con titolo di accesso all'evento, e delle vetture a servizio di persone con disabilità, in possesso del titolo di accesso all’evento, che espongono l’apposito contrassegno, per raggiungere gli stalli a loro riservati, con ingresso e uscita esclusivamente da via Giuseppe Fava; via Cifali, nel tratto compreso tra la carreggiata sud di largo Filippo Raciti e la via Chisari; via Gaetano D’Emanuele (nelle stesse aree, dalle ore 6 sino alle ore 14 sono sospese tutte le autorizzazioni di suolo pubblico commerciale).

Dalle 7 sino alle 14 divieto di sosta per tutti i veicoli in: piazza Vincenzo Spedini, carreggiata centrale (fronte tribuna A) lato sud, est, nord e area centrale; via Cifali, nel tratto compreso tra la via Cesare Beccaria e la via Chisari, ambo i lati; via Gaetano D’Emanuele, ambo i lati; via Cifali, nel tratto compreso tra carreggiata sud di largo Filippo Raciti, a via Chisari; via Gaetano D’Emanuele.

Dalle 7 sino alle 14 è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli eccetto quelli adibiti al servizio di persone con invalidità che espongono l’apposito contrassegno, in piazza Vincenzo Spedini, carreggiata centrale, lato ovest, per n° 8 stalli con sistema di sosta a pettine (o 90°).

Dalle 7 sino alle 14 è istituita la sosta riservata ai cicli e motocicli in piazza Vincenzo Spedini, carreggiata centrale, lato ovest, per 50 stalli. Dalle 6 sino alle 14 è istituito divieto di sosta, con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto l’automezzo targato BJ555YG adibito alla vendita di panini, in via Ammiraglio Toscano, lato nord, da 10 metri dall’intersezione con via Giuseppe Fava e per 10 metri di lunghezza.

Dalle ore 7 sino alle ore 14 è sospesa l’Ordinanza di circolazione con la quale è stato istituito il senso unico di marcia in via Cappuccini Vecchi, da via Chisari a largo Filippo Raciti, il doppio senso di circolazione sarà gestito e regolamentato dalla Polizia Locale.