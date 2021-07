"No green pass": anche a Catania prevista una manifestazione

"Basta dittatura, no al green pass obbligatorio": con questa premessa sabato 24 luglio si scenderà in piazza anche a Catania così come già accaduto a Torino, per una manifestazione convocata per le 17.30 in piazza Duomo. “Contro il passaporto schiavitù, contro gli obblighi vaccinali, contro la truffa covid, contro la dittatura instaurata e per la libertà”, spiegano gli organizzatori della manifestazione, che hanno scelto i social per raccogliere adesioni e aggiornare la lista delle le città coinvolte. A venerdì pomeriggio erano decine le città in cui la manifestazione contro il green pass obbligatorio risulta convocata, da Roma a Milano passando per Lecce, Forlì e Trento.