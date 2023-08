Rimossi dal Comune i manifesti pubblicitari dell'album di Niko Pandetta

Arriva tempestiva la risposta del Comune all'appello del deputato regionale di "Sud chiama Nord", Ismaele La Vardera che chiedeva al sindaco di Catania, Enrico Trantino, di rimuovere i manifesti pubblicitari dell'ultimo album del trapper catanese Niko Pandetta.

"In riferimento al manifesto pubblicitario - si legge nella nota di Palazzo degli Elefanti - recante la foto di un cantante neo melodico, attualmente detenuto, si precisa che quelli affissi negli spazi curati da un’azienda concessionaria, sono già stati tutti rimossi.Su indicazione dell’Amministrazione Comunale, tuttavia, ulteriori controlli sono stati disposti per rimuovere anche eventuali affissioni abusive dei manifesti".

La Vardera: "Sdegno e preoccupazione"

"Sdegno e preoccupazione circa la campagna pubblicitaria avviata dal noto cantante catanese Niko Pandetta, in occasione del lancio del suo nuovo album 'Cella 5'. Pandetta, detenuto presso il carcere di Siracusa e nipote del boss catanese Salvatore 'Turi' Cappello, è comparso di recente in bella mostra in diversi spazi pubblicitari della città di Catania", aveva segnalato il deputato dell'Ars.

“Con l’intento di preservare l’onorabilità e l’integrità della città e dei cittadini che rappresenta – aveva scritto La Vardera al sindaco – le chiedo di intervenire sin da subito rimuovendo i manifesti di questo soggetto, qualora presenti ancora per le vie di Catania e di approfondire la vicenda con la ditta gestore del servizio”.