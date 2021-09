Giarre, la Lega chiede manutenzione del verde: si temono incidenti con il maltempo

Il crollo lungo il viale Ionio di Giarre di un grosso albero riaccende i riflettori sul problema della manutenzione del verde nella cittadina etnea. L’arbusto, probabilmente a causa delle condizioni meteo, è caduto al suolo nel primo pomeriggio di ieri dal parco Giardino di Macchia. Fortunatamente in quel momento non transitavano auto lungo la carreggiata e nessuno è rimasto ferito. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto per la messa in sicurezza. Il commissario cittadino della Lega, Giovanni Barbagallo, evidenzia come la carente manutenzione del verde pubblico, già riscontrata in passato in diverse aree della città, sia alla base del crollo. “Neanche due giorni addietro l’assessore alla Manutenzione, Davide Camarda, durante un comizio, ha elogiato il grande lavoro del sindaco e della giunta attaccando la Lega - dichiara il commissario - I risultati sono sotto gli occhi di tutto. Gli alberi della villa di Macchia, mai sottoposti a manutenzione, crollano dopo le prime piogge, mettendo a rischio la vita dei cittadini. Questa giunta ha dimostrato ampiamente la sua incompetenza e inefficienza. Nonostante siano giunti al capolinea hanno ancora il coraggio di parlare e vantarsi di risultati mai ottenuti. La nostra è una città allo sbando, in balia degli eventi. Bisogna cambiare e subito. Noi – conclude Giovanni Barbagallo - siamo pronti a notificare l’avviso di sfratto all’amministrazione di Angelo D’Anna”.