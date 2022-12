Quarto municipio, il campetto " Horacio Majorana" attende la riqualificazione

“Con il nuovo anno la priorità e quella di restituire alle famiglie della municipalità 'Cibali-Trappeto Nord- San Giovanni Galermo' tutti quegli spazi aggregativi che per troppo tempo sono stati vandalizzati”. Queste le parole del presidente del IV municipio Erio Buceti, che inserisce tra le priorità il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro in tuttue quelle aree attrezzate dove i più piccoli possono giocare liberamente. “In cima alla lista delle opere da riqualificare c’è l’impianto di via Verdura, dedicata al carabiniere catanese Horacio Majorana morto a Nassyria nel 2003, - continua Buceti- una struttura quasi completamente distrutta dai vandali che merita un destino diverso da quello attuale”. Horacio Majorana. Ma servirebbero interventi di manutenzione per poter rendere nuovamente fruibile al meglio questo spazio, che presenta la rete perimetrale sventrata e la pavimentazione ormai inservibile.