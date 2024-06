Marciapiedi impraticabili in via Luigi Pirandello, la denuncia del Comitato Vulcania

I cittadini e i commerciati di via Luigi Pirandello chiedono un piano di intervento urgente che includa lo spazzamento straordinario della via, la rimozione delle erbacce e un programma di manutenzione regolare per evitare che il problema si ripresenti.

Il Comitato Vulcania, portavoce della cittadinanza, ha effettuato un sopralluogo per documentare la situazione e denunciare l'assenza di interventi: "I marciapiedi sono impraticabili per la sporcizia che si stratifica da mesi - afferma il Comitato - e la folta vegetazione presente favorisce la proliferazione di topi, zecche e zanzare. Non solo il decoro urbano è compromesso, ma la situazione rappresenta anche un rischio per la salute pubblica. Chiediamo all'amministrazione di prendere provvedimenti immediati per restituire decoro e vivibilità alla nostra via".