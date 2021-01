Interventi di manutenzione del verde nei parchi comunali di Gravina

Sono circa 40 gli alberi che saranno trattati: si interviene in un periodo idoneo in modo da garantire la ricrescita in condizioni ottimali

Sono in corso gli interventi di manutenzione del verde pubblico, a cura del Comune di Gravina, con le attività di potatura dei Platani di via Aldo Moro e la ristrutturazione del locale tecnico che ospita l'impianto di irrigazione del parco Fasano. A darne notizia sono stati il sindaco Massimiliano Giammusso e il vicesindaco con delega al Verde Pubblico Rosario Condorelli. "Sono circa 40 gli alberi che saranno trattati, – ha spiegato il primo cittadino – si interviene in un periodo idoneo in modo da garantire la ricrescita in condizioni ottimali. Ringrazio ancora una volta il 5° Servizio, e in particolare il dottor Marco Meli, per il lavoro svolto con competenza". "L'altro intervento di manutenzione straordinaria riguarda il Parco Fasano – ha spiegato Condorelli – dopo il rifacimento dell'impianto di irrigazione stiamo effettuando la ristrutturazione del locale tecnico a servizio dello stesso impianto, in maniera da eliminare le infiltrazioni d'acqua meteorica e preservare le nuove componenti installate".