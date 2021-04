Aggiudicata la gara per la manutenzione del verde sulla tangenziale

Anas, Gruppo FS Italiane, ha pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale l’esito del bando di gara per il servizio triennale di manutenzione ricorrente delle opere in verde lungo la tangenziale di Catania e sul suo asse di penetrazione urbana "A18dir", per un investimento complessivo pari a oltre 1 milione di euro. La gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa. Aggiudicataria è risultata essere l’associazione temporanea di imprese Damar C.ni srl – Giove Servizi srl – SFS srl – Fegotto C.ni srl, con sede in Marineo, in provincia di Palermo. Anas ha aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 novembre 2016, per garantire il rispetto della legalità nei cantieri.