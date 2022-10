Manutenzioni, intervento aggiuntivo di ripulitura di tombini e caditoie con il Canal jet

Un piano supplementare di pulizia per tombini e caditoie tramite il sistema del Canal jet, è stato disposto dal commissario straordinario Federico Portoghese. Il servizio che con potenti getti d’acqua aspira i detriti per fare defluire le acque piovane nel complesso fognario, già in fase operativa, è realizzato dalla Catania Multiservizi, per conto del comune di Catania che ha stanziato 400 mila euro, per prevenire ostruzioni in caso di forti piogge, che sono una delle cause degli allagamenti.

Alle quasi cinquemila disostruzioni già effettuate da gennaio a settembre con lo stesso sistema del Canal jet, circa 2500 manovre aggiuntive di pulitura automatica (circa 50 al giorno) si stanno eseguendo in tutte le parti della città non ancora interessate dal lavoro degli addetti all’utilizzo del grande mezzo meccanico, di proprietà della Protezione civile regionale e affidato in comodato d’uso alla Catania Multiservizi. L'attività si svolge prevalentemente di notte, per non intralciare il traffico veicolare.