La mappatura dei luoghi storici all'Oasi del Simeto e Ponte Primosole, Valenti (FdI): "Molti non conoscono la loro storia"

"Non tutti i catanesi sanno che la zona dell'Oasi del Simeto, dopo lo Sbarco in Sicilia nel luglio del '43, fu teatro dell'evento bellico denominato 'Operazione Fustian' che vide contrapposte le forze militari italo-tedesche e quelle della British Army". Francesco Valenti, presidente della prima commissione consiliare del sesto Municipio in quota Fratelli d'Italia, prova a cambiare rotta in una città in cui la cultura è spesso sottovalutata. È stata approvata, infatti, la mozione presentata da Valenti, con la quale si richiede la mappatura dei luoghi storici presenti all'Oasi del Simeto e al Ponte Primosole.

"Proprio il tentativo di conquista inglese del Ponte Primosole, tra il 13 e il 16 luglio - spiega il consigliere - diede vita a una delle battaglie più sanguinose del secondo conflitto mondiale. Tutt'oggi sul nostro territorio sono visibili i luoghi e i monumenti che raccontano questa importante pagina di storia che non possiamo dimenticare". Per questi motivi Valenti sta provvedendo a sollecitare le istituzioni per la realizzaione di un'idonea mappatura di questi siti, che potrebbe facilitare l'orientamento dei visitatori e l'operato delle tante associazioni combattentistiche che da tempo si occupano della valorizzazione dei monumenti. "Solo noi possiamo essere gli artefici del miglioramento della nostra città - dice Valenti - ancora una volta mi auguro che gli organi competenti possano cogliere i tanti suggerimenti per la crescita di un turismo storico, troppo spesso sottovalutato", conclude il consigliere del sesto Municipio.