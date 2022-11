Sarà Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinque Stelle, la vice presidente della IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità. "È un onore per me ricoprire questo ruolo che mi inorgoglisce anche in virtù delle tante battaglie portate avanti proprio per la tutela dell'ambiente, del territorio e per favorire una mobilità sostenibile. Vengo da una città, Misterbianco, che ha pagato sulla propria pelle scelte nefaste in tema ambientale e ciò sarà uno sprone ulteriore per portare avanti in commissione campagne per la salvaguardia dell'ambiente, per la strategia rifiuti zero, per una economia circolare. Ringrazio i colleghi per la fiducia".