Maratoneta muore durante la "100 km del Vulcano" sui tornanti dell'Etna

Un ultramaratoneta vicentino di 55 anni, Roberto Fornaro, è morto per infarto, mentre correva la "100 km del Vulcano" sui tornanti dell'Etna. Per questo motivo la gara è stata fermata al 50esimo chilometro, quando gli atleti, verso le 5 del mattino, erano arrivati a Milo. Il via alla gara era stato dato a mezzanotte.

Il 55enne atleta amatore veneto si sarebbe accasciato all'improvviso. Inutili i soccorsi. Pare, si sia trattato di un "infarto fulminante". Sul posto sono, poi, arrivati i carabinieri e il magistrato di turno. Il riconoscimento è stato effettuato dal figlio.

Molti i messaggi di cordoglio sui social. "Ti ho conosciuto anni fa, ho corso con te l'inizio della Lavaredo 2 anni fa, ho corso con te a Verbania. Ci si incontrava qua e là e non mancava mai un forte abbraccio un sorriso e una gentilezza da parte tua. Sono senza parole. ciao caro amico corri con noi da lassù", scrive un amico. E ancora, in un altro post: "E se ne va un amico,una persona Buona con la B maiuscola,una persona vera , con la V maiuscola,una persona sincera che cadde,si rialzo' ed insegno' poi a chi cadeva come poter rialzarsi. Addio Roberto Fornaro guerriero di pace, grande cuore, tenace atleta. Addio persona Speciale".