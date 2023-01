Giovedì 5 gennaio torna la "Marcia della Pace" organizzata dalla Diocesi di Catania

Giovedì 5 Gennaio a partire dalle ore 17.45 da piazza Stesicoro prenderà il via la “Marcia della Pace” dal titolo “Insieme su sentieri di pace”. Su indicazione dell’Arcivescovo Luigi Renna l’organizzazione della marcia è stata affidata ad alcuni uffici pastorali, sottolineando così l’impronta diocesana della manifestazione, che intende esprimere, attraverso il messaggio annuale del Papa, l’impegno della Chiesa cattolica e di tanti altri cristiani e anche di altre confessioni religiose a diffondere il tema della pace come valore fondamentale della vita: Ufficio Problemi Sociali e Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato; Caritas Diocesana, Pastorale dei Giovani, Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso; Consulta delle Aggregazioni Laicali. L’Arcivescovo seguirà l’intero evento.

Questo il programma:

Ore 17,45: raduno in piazza Stesicoro;

Ore 18: le persone e i gruppi si disporranno dietro lo striscione Don Antonio De Maria introdurrà l’intervento dell'Imam.

Si avvia la Marcia lungo la via Etnea. Da una postazione nella Chiesa dei Minoriti, alcuni lettori leggeranno le riflessioni e inviteranno alla preghiera. Giunti a piazza Duomo, saranno ascoltate le due testimonianze che riguardano 1) la fuga dalla guerra in Ucraina e 2) la solidarietà per il lavoro, durante il periodo del lockdown. Le due testimonianze saranno introdotte da un responsabile Caritas per la prima e dal professore P. Quinci della commissione di PSL per la seconda. Nella Basilica Cattedrale: liturgia della Parola, presieduta dall'Arcivescovo Renna.