Nesima, "crateri" nei marciapiedi rendono difficile il transito ai pedoni

"La continua azione di bonifica messa in atto dalle ditte appaltatrici del servizio di nettezza urbana per la pulizia delle microdiscariche, utilizzando dei mezzi pesanti, ha prodotto delle voragini su strade e marciapiedi della città. Come, ad esempio, in via Nicola Dato e via Antonio Mirone nella zona di Nesima, in cui alcuni camminamenti pedonali non sono percorribili perchè dissestati". E' quanto dichiara il consigliere comunale Maurizio Zarbo. "Nonostante io abbia segnalato da un anno questa problematica - continua Zarbo - il comune non è intervenuto, sollecitando le ditte al ripristino delle strade interessate e dei marciapiedi al fine di scongiurare incidenti e a salvaguardia della pubblica incolumità".