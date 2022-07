Marciapiedi sistemati e nuove panchine in piazza Mancini Battaglia

Un intervento di arredo urbano e ripristino marciapiedi dissestati, è in corso di esecuzione in piazza Mancini Battaglia sul lato mare, proprio nella zona dove fino a pochi giorni fa era ancora aperto il cantiere della condotta per il depuratore delle acque della collina Vampolieri di Acicastello. L’iniziativa è frutto della sinergia tra l’assessore alle manutenzioni Pippo Arcidiacono, il presidente della commissione lavori pubblici del II Municipio Mario Curia e il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, che gestisce i fondi della tassa di soggiorno da cui sono state attinte le risorse per acquistare i materiali necessari. I lavori in piazza Mancini Battaglia sono la continuità di altri analoghi interventi sugli affacci del lungomare. Nuove panchine e cestini portarifiuti sono state installate, sostituite diverse basole dei marciapiedi e altri opere di ripristino curati dagli operai della Catania Multiservizi sono ancora in fase di esecuzione,, conl’obiettivo di restituire decoro al fronte mare di Ognina.