I marciapiedi di viale Marco Polo invasi da erbacce e cespugli

Il Comitato Cittadino Vulcania è stato sollecitato dai residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio del viale Marco Polo, far fronte ad alcuni problemi che continuano a persistere da tempo nonostante siano avvenute molteplici segnalazioni dagli stessi.

"I marciapiedi - si legge in una nota - sono invasi da erbacce e cespugli, crescono in modo selvaggio ai margini, la situazione di degrado salta subito all’occhio. Erba altissima e insetti poco amichevoli rappresentano oramai una consuetudine per i residenti. Se, da una parte, è piacevole vivere in un quartiere ricco di verde, dall’altra tale verde andrebbe anche un minimo curato, in modo che non dia l’impressione di essere quasi in una giungla e, soprattutto, che lasci i marciapiedi pienamente accessibili".

"Inoltre - conclude il Comitato - la folta vegetazione presente nel marciapiede del viale favorisce la presenza di topi, zecche e zanzare. Visto il crescente malessere degli abitanti, è fondamentale agire al più presto per restituire finalmente al quartiere dignità e decoro. Auspichiamo che si intervenga immediatamente, prima di ritrovarsi in una vera e propria giungla"