Marciapiedi viale Usodimare, interventi urgenti per la sicurezza dei cittadini

Un piano di interventi specifico per i marciapiedi della circonvallazione, lungo il tratto del viale Antoniotto Usodimare, atto ad evitare brutte cadute ai pedoni che attraversano questa parte della città. “Nella principale arteria di Catania- afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti- la questione legata al traffico non passa solo dal Tondo Gioeni. Anche nella zona ovest i residenti ed i commercianti del quartiere ci segnalano difficoltà che poi si ripercuotono nel resto del territorio. Tante volte il Sindaco Pogliese ha dimostrato con i fatti, non ultimo la riqualificazione della rotonda di San Nullo, grande attenzione per il nostro territorio. Risultati, sotto gli occhi di tutti, raggiunti grazie alla grande sinergia tra il consiglio che io presiedo e l’amministrazione centrale”. Sul viale Antoniotto Usodimare lo sviluppo delle radici degli alberi di alto fusto ha provocato avvallamenti e danni alla pavimentazione dei marciapiedi. Un attimo di distrazione e si rischia di cadere. Più sicuro quindi camminare ai bordi della carreggiata. Dall’altra parte della strada auto e camion sono in fila su una circonvallazione da attrezzare. Lavori che dovrebbero riguardare anche il rifacimento delle strisce pedonali. “Attraversare la strada in questo punto vuol dire rischiare di essere investiti- dichiara Buceti- i tamponamenti sono frequenti e per questo chiediamo maggiori controlli da parte dei vigili urbani. Solo in questo modo si può evitare che sul viale Usodimare ci possa scappare la tragedia”.